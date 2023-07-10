В Калининграде мужчина избил пятилетнего сына сожительницы

В Калининграде пятилетний ребенок пострадал от рук сожителя своей собственной матери. Мужчина нанес не менее 15 ударов малолетнему мальчику с помощью металлической ложки.

В настоящее время против калининградца уже возбуждено уголовно дело по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Мужчину ожидает суд, на котором ему вынесут окончательный приговор.

Как сообщает NWPress, сейчас пострадавший мальчик уже находится в безопасности под опекой. Мать ребенка лишена родительских прав. Также прокурор добился взыскания морального вреда в пользу потерпевшего. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры по Калининградской области.

Сейчас разбирательство в случившемся продолжается. Происшествие вызвало серьезный резонанс в обществе, так что по региону все ожидают решения суда.