В Петербурге темпы продаж автомобилей отстали от общероссийских

В Петербурге темпы продаж автомобилей отстали от общероссийских
Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Санкт-Петербурге подвели итоги по рынку автомобилей за июнь 2023 года. Оказалось, что за месяц в городе на Неве было продано порядка 4,3 тысячи машин. Показатель оказался ниже, чем в целом по России.

По стране показатель продаж возрос сразу в 2,5 раза. При этом в северной столице России прирост не достиг и двухкратного прироста.

Несмотря на это, цифры все равно остаются высокими. Если сравнивать с тем же отчетным периодом за прошлый 2022 год, темпы продаж увеличились сразу на 126,6%, пишет «Коммерсантъ».

В отрезке за первые полгода 2023 Петербург тоже отстал от России. Здесь за этот период времени продали 21 тысячу автомобилей. Прирост составил 0,8%, когда как по РФ в целом — сразу 13,5%.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге сразу на 20% сократились обороты местного бизнеса разного уровня.

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