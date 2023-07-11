Сорвавшихся со склона в Северной Осетии туристов эвакуируют в среду

Сорвавшихся со склона в Северной Осетии туристов эвакуируют в среду
Фото: pxhere.com

В Северной Осетии в районе села Бад вечером в понедельник 10 июля, со склона сорвались трое туристов. Надежды на их спасение оставалось крайне мало, но все же чудо произошло. В настоящее время пострадавшими занимаются врачи.

Путешественники-экстремалы упали с гребня перевала Комлагат и скатились по леднику порядка трехсот метров. Туристов нашли, когда сотрудники МЧС смогли установить их геолокацию.

Первую помощь пострадавшим уже оказали специалисты. Со склона пострадавших забрали на носилках. В настоящее время специалисты ищут безопасное место, чтобы разбить лагерь для ночлега. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

По данным пресс-службы МЧС России, спасательная операция должна продолжиться только с восходом. Уже на утро среды, 12 июля, запланирован вылет вертолета МИ-8 из Махачкалы к месту стоянки группы. За туристов переживает вся страна.

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