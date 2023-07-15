Собчак отреагировала на подготовку покушения на ее убийство

Журналистка Ксения Собчак наконец прокомментировала новость о предотвращении подготовки к ее убийству, которая разлетелась по сети в субботу, 15 июля. Сотрудники ФСБ задержали группировку неонацистов, которые планировали убить ее и главного редактора RT Маргариту Симоньян.

«Если это все правда, то спасибо всем причастным службам за их работу. Если нет, и смысл был просто поставить меня в одном предложении с Симоньян, то — это обычная подлость. В любом случае, хочу в очередной раз сказать, что любой террор — зло, без всяких «но», — написала журналистка в своем телеграм-канале «Кровавая барыня».

Напомним, что группа «Параграф-882» вела слежку за Собчак и Симоньян. Были изучены их график работы и даже личные места проживания. Правоохранительным органам удалось предотвратить покушение.

Злоумышленники заявили, что за устранение каждой из двух женщин им должны были заплатить по полтора миллиона рублей. Сейчас разбирательство по факту всего произошедшего продолжается.

Ранее сообщалось, что Маргарита Симоньян прокомментировала подготовку ее убийства неонацистами.