«Подгоревшие» лазурные автобусы вернули в Петербург после проверки

&#171;Подгоревшие&#187; лазурные автобусы вернули в Петербург после проверки
Фото: Baltphoto

На маршруты в Петербурге вернулись лазурные автобусы, которые ранее отправили на проверку на завод производителя. Городской администрации не понравилось, что общественный транспорт периодически воспламенялся.

Группа компаний «Волгабас» завершила проверку 30 ранее поставленных в Петербург лазурных автобусов. Как сообщили в пресс-службе производителя, все машины оказались исправны, никаких дефектов выявлено не было. По этой причине ранее приобретенная техника вернулась на «работу» в Петербург, договор о поставках новых моделей также снова актуален.

В компании отметили, что происшествия с горящими автобусами «носили несистемный характер и были единичны». Там также подчеркнули, что автобусы загорались во время сервисной обкатки после длительного времени, проведенного на маршруте.

Ранее прокуратура показала фото выгоревшего дотла пассажирского автобуса на Ланской улице.

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