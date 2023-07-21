В школах Петербурга с 2024 года подрастут цены на обеды

Вице-губернатору Ирине Потехиной предстоит проконтролировать изменение цен в школьных столовых. Так, в первом полугодии 2024 года стоимость комплексных обедов для старшеклассников составит 430,2 рублей.

В Петербурге появилось постановление губернатора, по которому с первого полугодия следующего года в школьных столовых подорожают обеды для учеников. В настоящий момент документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Как сообщает «Мойка78», ученики 1-4 классов за завтрак и обед будут платить 249,7 рублей в день. Комплексный обед для учеников средней школы обойдется в 294 рублей. Старшеклассники 9-11 классов в день будут тратить на еду в школе 430,2 рублей в день. Обучающиеся кадетских 5-8 классов заплатят 382 рублей.

Проконтролировать исполнение постановления поручено вице-губернатору Ирине Потехиной.