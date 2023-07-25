Tesla решилась производить бюджетные электромобили в Индии

Производитель электромобилей Tesla планирует открыть производство в Индии, где будут собираться более бюджетные электромобили на местный рынок, а также для соседних стран. Вопрос обсудят с министром торговли страны до конца июля текущего года.

Tesla задумалась о строительстве завода в Индии, сообщает издание «110км». Так, компания намерена производить на будущем предприятии недорогие электромобили (EV) для местного рынка и на экспорт. Илон Маск планирует до конца текущего месяца провести переговоры с министром торговли Индии Пиюшем Гойялом.

На новом заводе будут производить электрокар стоимостью 24 тысячи долларов или 2,2 млн рублей по текущему курсу. В настоящий момент самый доступный автомобиль Tesla продается за 32 тысячи долларов, поэтому индийская версия может стать дешевле на 25%.