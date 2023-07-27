Историческому зданию добавили скоростной лифт

Капитальный ремонт дома на Фурштатской улице, который был построен в конце XIX века, завершен. Это историческое здание, изначально не предусматривало наличие лифта, но в советские времена подъемник все-таки был установлен.

Спустя много десятилетий, лифт устарел и перестал соответствовать современным требованиям. В результате проведенного капитального ремонта в здании теперь в доме установлен современный лифт, обладающий большой грузоподъемностью и повышенной скоростью. Новое оборудование полностью соответствует всем современным требованиям безопасности и энергоэффективности. Кроме того, кабина лифта оборудована кнопками со шрифтом Брайля, для людей с инвалидностью по зрению, и звуковым оповещением.

Генеральный директор петербургской компании «Могилёвлифт» Анатолий Черников, ранее говорил, что российские и белорусские производители давно освоили производство лифтового оборудования, не уступающего по качеству и дизайну зарубежным аналогам. Поэтому уход западных производителей не отразится на комфорте проживания жителей города.