Сын Патриса Лумумбы и внучка Нельсона Манделы призвали к дружбе с Россией

Потомки известных борцов за свободу посетили Петербург. Они выступают на одной из сессий.

Саммит «Россия — Африка» в Петербурге проходит не только с африканскими политиками, но и сродственниками известных людей, борцов за свободу. На данный момент на саммите проходит сессия «Панафриканизм: истоки, современность, будущее».

Как сообщает Мойка78, мероприятие в Северной столице посетили сын Патриса Лумумбы — Роланд, внучка Нельсона Манделы — Ндилика Мандела. Участники саммита призывают к дружбе с Россией. Также поднимается вопрос самобытности Африки.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в «Экспофоруме» начался саммит «Россия – Африка». Мероприятие проводится уже несколько лет, но в Петербурге его организовали впервые. На саммит прибыли члены городского правительства. Информацией об этом поделился председатель Законодательного собрания Северной столицы Александр Бельский в своем телеграм-канале.