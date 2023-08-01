Синоптик Леус сообщил о «летней погоде» в Петербурге с начала августа

Главный специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что с 1 августа в Санкт-Петербург придет «летнее тепло».

По словам эксперта, в начале месяца город окажется под влиянием теплого сектора, который минимизирует вероятность осадков в ближайшие дни. Кроме того, температура воздуха прогреется до +27 градусов, что говорит о возвращение в Петербург «летней погоды».

При этом атмосферное давление падает слабо и продолжит оставаться ниже нормы. Так. 1 августа барометры покажут 754 мм рт.ст., написал Леус в своем Telegram-канале. Кратковременные дожди придут в Северную столицу днем позже, 2 августа, добавил синоптик.

Ранее о жаркой погоде также сообщали в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Ночью осадки также не ожидаются, отметили специалисты.