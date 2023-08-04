Депутат Володин ездит на российских автомобилях

Иномарки предложили выводить не сразу. Инициатива прозвучала в Совете Федерации.

Президент России Владимир Путин заявлял, что российские депутаты и чиновники должны ездить только на отечественных автомобилях. Он отметил, что закупка иномарок для чиновников «абсолютно исключена» и не произойдет ничего страшного, если «будет поскромнее». Политики отреагировали на это признаниями, что они уже ездят на российских машинах. Например, депутат Госдумы от Дагестана Султан Хамзаев попросил закрепить за ним отечественное авто к началу осенней сессии.

Как сообщает «110км», спикер Госдумы Вячеслав Володин уже использует служебный «Аурус», а в нерабочее время ездит на «Москвиче 3». Также в Совете Федерации призвали для целесообразности не выводить все иномарки сразу, а по мере окончания срока их эксплуатации.