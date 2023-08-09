Промзону рядом со «СКА Ареной» планируют застроить жилыми домами

Собственники земельных участков на Благодатной улице в Санкт-Петербурге внесли заявку в Генеральный план города на перевод промышленной зоны в жилую для последующей застройки.

По словам авторов заявки, территорию площадью в 16,3 гектара на Благодатной улице рядом со «СКА Ареной» можно застроить домами на 12-14 этажей. Однако, по словам заявителей, в их собственности находится не вся территория промзоны. В собственности города остается Автотранспортное предприятие №17 и множество небольших предприятий.

В беседе с журналистами издания «Деловой Петербург» вице-президент компании Becar Asset Management Ольга Шарыгина отметила, что на территории промзоны логично построить жилые дома классов комфорт и комфорт+, а также школу на 1150 учеников и детский сад на 270 мест.

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