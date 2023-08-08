В Московском районе выделили землю для строительства ЗСД

Ранее объявляли два конкурса на строительство на Шкиперской развязке. Об этом сообщили в Смольном.

Власти Петербурга предоставили АО «Западный скоростной диаметр» земельные участки в Московском районе для дальнейшего строительства ЗСД. Соответствующее постановление уже подписали в Смольном. Информацией об этом поделились в пресс-службе администрации Северной столицы.

Ранее было объявлено два конкурса на проведение строительных работ на втором участке Шкиперской развязки. Стоимость контракта оценили в 6,3 млрд рублей. К концу 2023 года в районе Шкиперского протока должны появиться три съезда.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге начали монтировать пролеты будущей развязки на Витебском проспекте. Рабочие выполняют работу филигранно, ведь в целостности конструкции роль играют даже миллиметры, ведь дорога протяженностью 2,5 километра проходит исключительно над землей.