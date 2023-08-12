Погибший в Кабардино-Балкарии турист оказался петербуржцем

Погибший в Кабардино-Балкарии турист оказался петербуржцем
Погибший входил в состав туристической группы. Фото: GazetaSPb/Дарья Брагина

Также пострадали еще один житель Петербурга и один житель Мурино. Подготавливается заявка на привлечение борта Ми-8 Южного АСЦ.

При обрушении горных пород в селе Безенги Кабардино-Балкарии в районе подъема «Судейские ночевки» погиб 36-летний житель Петербурга. Кроме того, среди пострадавших также один житель Северной столицы и один – из Мурино. Они переданы в руки медиков в тяжелом состоянии.

По данным телеканала «78», под камнепадом оказалась группа туристов из шести человек, пятеро из них пострадали. На данный момент ведутся эвакуационные работы. Готовится заявка на привлечение борта Ми-8 Южного АСЦ.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что прокуратура начала проверку после гибели туриста в Кабардино-Балкарии. В сообщении отмечается, что прокуратурой республики по поручению прокурора республики Николая Хабарова организована проверка качества оказания услуг гражданам, связанных с прохождением альпинистов по горной тропе в Черекском районе.

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