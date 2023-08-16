В Петербурге снова эксплуатируют отозванные ранее белорусские автобусы

В Петербурге снова эксплуатируют отозванные ранее белорусские автобусы
Фото: Baltphoto

Транспорт выводили из-за технических неполадок. Их устранили.

«Пассажиравтотранс» возобновил эксплуатацию ранее отозванных автобусов Минского автомобильного завода. Лазурные автобусы, рассекающие по дорогам Петербурга, массово воспламенялись, по этой причине от них временно отказывались. Информацией об этом поделились в пресс-службе городского предприятия.

«Специалисты ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» осуществили доработку действующих систем и механизмов автобусов с целью исключения случаев потенциальных возгораний», – отмечается в сообщении.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Лукашенко дал поручение разобраться с приостановкой работы лазурных автобусов в Петербурге. Он высказал, что в республике таких проблем не возникает. Лукашенко считает, что это проделки конкурентов.

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