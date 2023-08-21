Движение по «синей» ветке метро Петербурга нормализовалось спустя 20 минут

Поезда продолжат движение по второй линии метро в Санкт-Петербурге в штатном режиме. Ранее интервал ожидания транспорта был увеличен по неизвестным причинам.

Об этом сообщила пресс-служба «подземки» Северной столицы. Отмечается, что по «техническим причинам» поезда начали ходить с увеличенным интервалом от станции метро «Парнас» до станции «Купчино», однако в 17:46, спустя 20 минут после первого сообщения, движение пришло в норму.

«Движение по Линии 2 осуществляется в обычном режиме», — написано в публикации «Метро Петербурга» в Telegram-канале.

Напомним, ранее жители города на Неве сообщили Gazeta.SPb об объявлении в метро об увеличении интервала движение поездов на «синей» ветке. В Пресс-службе сообщение о ситуации появилось в 17:26, однако причины задержек так и остались неизвестны.