В Петербурге усовершенствуют систему информирования мигрантов об их правах и обязанностях

Власти Санкт-Петербурга одобрили отчет Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики о реализации программы «Эффективный регион».

Северная столицы начала работать по программе еще в 2022 году и на данный момент ведется разработка по двум направлениям, одним из которых стало оптимизация информирования иностранных граждан об их правах и обязанностях.

В рамках развития проекта планируется организовать мероприятия, на которых иностранные граждане смогут узнать нормы действующего законодательства РФ. Вторым направлением «Эффективного региона» стала оптимизация процессов по утверждению уставов казачьих обществ. В пресс-службе Смольного отметили, что время получения ответа по данным документом должно сократиться в два раза.

Напомним, ранее в Северной столице прошли рейды, в ходе которых были задержаны сотни мигрантов-нелегалов. При этом, как оказалось, сами виновники и власти видят вопрос об ассимиляции по-разному.