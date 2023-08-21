В 2024 году на питание петербургских школьников выделят 7,6 млрд рублей

Власти Санкт-Петербурга утвердили постановление о стоимости питания в государственных образовательных учреждениях на первую половину следующего года.

По информации пресс-служба городской администрации, в 2024 году из бюджета Северной столицы будет выделено примерно 6,4 млрд рублей на школьные обеды. Еще 1,2 млрд – средства федеральных субсидий. Кроме того, цена на комплексные обеды для младшеклассников повысится с нового года на 3,1%, а для средних и старших классов – на 3,3%.

Бесплатными завтраками будут обеспечены все учащиеся с 1 по 4 класс. Начиная с 5-го класса, право на обед по льготам могут получить дети из малообеспеченных и многодетных семей, либо дети-инвалиды и ученики кадетских классов. Правительство Северной столицы также будут вести мониторинг качества питания и цен на продукты в образовательных учреждениях.

Напомним, контроль за изменением цен на школьные обеды в Петербурге осуществляет вице-губернатор Ирина Потехина.