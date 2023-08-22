Шведский военный самолет заметили в 200 километрах от Петербурга

Шведский военный самолет заметили в 200 километрах от Петербурга
Фото: Baltphoto

Самолет-разведчик Военно-воздушных сил Швеции пролетел вдоль российской границы.

Утром, 22 августа, военный самолет Gulfstream IV вылетел с авиабазы Линчепинг, расположенной к юго-западу от столицы Швеции. Согласно данным публичного сервиса Flightradar24, позволяющего отслеживать перемещение воздушных судов в режиме реального времени, несколько часов самолет находился в окрестностях финляндского города Лаппеэнранта, после чего начал полет вдоль российской границы.

При этом расстояние от разведчика до Санкт-Петербурга составило всего 200 километров. По данным экспертов сообщества Flightradar Monitoring, на данный момент на вооружении Шведции находятся два таких самолета, и они могут выполнять функции радиоэлектронной разведки.

Ранее самолет авиакомпании «Северный ветер» повредил шасси при посадке в Новокузнецке.

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