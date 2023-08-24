В Петербурге 1 сентября в детсады, школы и колледжи пойдет миллион учащихся

Для школьников открыли лаборатории и мастерские. Они смогут получить первую профессию.

В День знаний в школы, детские сады и колледжи Петербурга пойдет один миллион учащихся. Информацией об этом поделились в пресс-службе администрации Северной столицы.

В городе откроют свои двери 22 новых школы, пять прошли реконструкцию и капитальный ремонт. На это выделили рекордные 7 млрд рублей. За четыре года почти вдвое было увеличено финансирование государственной программы развития образования — до 245 млрд рублей. Также школы оборудовали лабораториями и мастерскими чтобы 500 старшеклассников могли в конце учебного года получить документы об освоении первой профессии.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что для школьников перед началом учебного года проведут учения по отработке ЧС. В школах и колледжах также проверят системы оповещения. Для отработки задействуют сотрудников различных ведомств.