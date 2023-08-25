Повышение ипотечной ставки привело к ажиотажу на рынке недвижимости Петербурга

Спрос на жилье и количество обращений в риэлтерские агентства увеличились после повышения ставки по ипотеке.

В риэлтерских компаниях заметили, что число их клиентов выросло в полтора-два раза после того, как Центробанк увеличил ключевую ставку до 12%, а банки повысили ставки по ипотеке. По мнению президента Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Валерия Виноградова, люди, которым ранее была одобрена низкая процентная ставка, пытаются реализовать ее до повышения.

При этом, как пишет РБК, клиенты с уже одобренными процентными ставками могут купить квартиру по «вторичке» только до 31 августа текущего года. Отметим, что после повышения ЦБ ключевой ставки до 12% годовых ведущие российские банки подняли ставки на 1,5-3%. Самым распространенным вариантом стала ипотека под 14% годовых.

Ранее стало известно, что перед началом нового учебного года выросла стоимость аренды квартир в Петербурге.