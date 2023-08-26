Полицейские нашли в лесу тайник с двумя мешками наркотиков весом больше 11 килограмм

Сотрудники УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области и УНК МВД России по республики Башкортостан обнаружили два строительных мешка с запрещенными веществами, общая масса которых составляет 11,4 килограмма.

Тайник был найден в лесу на территории деревни Васкелово в Ленобласти. Как стало известно Gazeta.SPb, наркотики были упакованы в два строительных мешка, каждый из которых содержал несколько полиэтиленовых пакетов прессованными брикетами.

Общая масса обоих мешков превысила 11 килограмм. После анализа эксперт подтвердил, что найденные вещества запрещены к распространению и употреблению на территории Российской Федерации.

На данный момент было возбуждено уголовное дело по статье о хранении наркотиков и сотрудники правоохранительных органов приступили к поискам владельца тайника.

Ранее в Ленобласти таможенники изъяли партию наркотиков на общую сумму в 2 миллиарда рублей.