В Ленобласти таможенники изъяли партию наркотиков на 2 млрд рублей

Вещество везли в тайнике. Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники Северо-Западного таможенного управления совместно с оперативниками УФСБ России пресекли деятельность группировки, перевозившей крупную партию наркотиков через Ленинградскую область. Общий вес вещества – 812 килограммов. Стоимость товара на «черном» рынке превышает 2 млрд рублей. Информацией об этом поделились в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий с применением технических средств таможенного контроля остановлен тягач с полуприцепом из Эстонии. Автотранспорт оказался не простым, а с тайниками. В нем нашли 265 полимерных пакетов с наркотическим средством. Задержаны трое участников группировки, граждане Литвы. Возбуждено уголовное дело по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств).

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в контейнере с бананами в порту Петербурга нашли 50 кг наркотика.