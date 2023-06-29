В контейнере с бананами в порту Петербурга нашли 50 кг наркотика

В контейнере с бананами в порту Петербурга нашли 50 кг наркотика
Фото: Федеральная таможенная служба

В Большом порту Санкт-Петербурга обнаружили крупную партию наркотиков. Запрещенные на территории России препараты пытались ввезти в культурную столицу в контейнере с бананами.

На зоне досмотра контейнеры были просканированы. В одном из них нашли тайники с 50 брикетами наркотиков. Их общий вес составил 50 килограммов, а цена всей партии на черном рынке достигает порядка 450 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Федеральной таможенной службы.

Уточняется, что груз на различных морских судах перевозили транзитом через африканские и европейские порты в Узбекистан. Такие данные следуют из предъявленных документов.

В настоящее время уже возбуждено уголовное дело. Лица, причастные к контрабанде наркотиков, устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге у мужчины из ЛНР обнаружили наркотики.

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