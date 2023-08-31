По проспекту Маршала Жукова до 15 сентября ограничат трамвайное движение

По проспекту Маршала Жукова до 15 сентября ограничат трамвайное движение
Фото: Baltphoto

На проспекте Маршала Жукова до 15 сентября ограничат движение трамваев. Причина в ремонтных работах.

На юге Петербурга в период с 1 по 15 сентября изменится трамвайное движение по проспекту Маршала Жукова по рабочим дням с 00:00 до 05:00. Причина в проведении ремонтных работ на путях. Информацией об этом поделились в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс».

Речь идет об участке от улицы Солдата Корзуна до Петергофского шоссе. Так, трамвай №52 проследует от остановки «Завод «Северная верфь» по действующей трассе до проспекта Маршала Жукова, далее по Петергофскому шоссе до остановки «Ленинградский электромеханический завод». Горожанам стоит учитывать корректировки при поездках на общественном транспорте.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что трамвайная линия «Купчино-Славянка» будет включать десять остановок. Специалисты начали обустройство новой трамвайной ветки, которая соединит районы Купчино, Шушары и Славянку.

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