Патриарху Кириллу не понравилось, что Петербург называют культурной столицей

Патриарх Кирилл выразил негодование по поводу того, что Петербург зовут культурной столицей. Он считает, что это некорректно.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал уточнить термин «культурная столица» в отношении Петербурга. Он озвучил это после литургии в Александро-Невском верхнем храме Благовещенской церкви Александро-Невской лавры.

Как сообщают РИА новости, патриарху не очень нравится, что Петербург зовут культурной столицей. Дело в том, считает он, что в городе не больше музеев и культурных людей, чем в других городах. Тем более Петербург исторически является столицей и выделение того, что он столица исключительно культурная – ограничение значения в духовном, политическом, интеллектуальном диапазоне.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге прошел День перенесения мощей Александра Невского.