Патриарху Кириллу не понравилось, что Петербург называют культурной столицей

Патриарху Кириллу не понравилось, что Петербург называют культурной столицей
Фото: Baltphоto /Дарья Иванова

Патриарх Кирилл выразил негодование по поводу того, что Петербург зовут культурной столицей. Он считает, что это некорректно.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал уточнить термин «культурная столица» в отношении Петербурга. Он озвучил это после литургии в Александро-Невском верхнем храме Благовещенской церкви Александро-Невской лавры.

Как сообщают РИА новости, патриарху не очень нравится, что Петербург зовут культурной столицей. Дело в том, считает он, что в городе не больше музеев и культурных людей, чем в других городах. Тем более Петербург исторически является столицей и выделение того, что он столица исключительно культурная – ограничение значения в духовном, политическом, интеллектуальном диапазоне.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге прошел День перенесения мощей Александра Невского.

город новости СПб патриарх Кирилл


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Патриарху Кириллу не понравилось, что Петербург называют культурной столицей
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заселилась в съемную квартиру в Петербурге
Сборная России сыграла со счетом 1:1 с командой Катара
В Петербурге выписывают четырех пострадавших в крупном ДТП на «Скандинавии»
В Петербурге число отравившихся едой из доставки людей достигло 274
Финляндия начала продавать Культурный центр в Петербурге
В Ленобласти женщина заставила соседей убрать камеры с помощью суда
Минтранс предлагает сделать автовладельцев из электросамокатчиков