В Петербурге возбудили дело после смерти пациентки в результате пластических операций

В Петербурге возбудили дело после смерти пациентки в результате пластических операций
Фото: Baltphоto /Дарья Иванова

В Василеостровском районе женщина умерла после комплекса пластических операций. Возбуждено уголовное дело.

В Петербурге возбудили уголовное дело по факту смерти женщины: она погибла после комплекса пластических операций. Информацией об это поделились в пресс-службе следственного комитета по Северной столице.

Следователи Василеостровского района города возбудили дело по пункту «в» части 2 ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека). По данным следствия, 6 сентября в одной из частных клиник женщине 1975 года рождения был сделан комплекс пластических операций, после чего у последней ухудшилось самочувствие, через несколько дней она умерла.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что хирурга Хайдарова подозревают в проведении неудачной операции: у пациентки начался некроз сосков.

Василеостровский район новости СПб пластическая хирургия


 

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