Хирурга Хайдарова подозревают в проведении неудачной операции: у пациентки начался некроз сосков

Хирурга Хайдарова подозревают в проведении неудачной операции: у пациентки начался некроз сосков
Фото: Baltphoto /Вероника Овсянникова

Вмешательство произошло в 2018 году. Дело все еще не закрыто.

Стало известно о новой жертве пластической хирургии. У женщины начался некроз сосков. Сотрудники правоохранительных органов подозревают в неудачной пластике звездного хирурга Тимура Хайдарова. Об этом сообщают в СМИ.

Известно, что в 2018 году одной из пациенток клиники, где работает хирург, была проведена неудачная операция по увеличению груди, после которой у пострадавшей начался некроз сосков. Она обратилась в следственный комитет, там против Хайдарова было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В июле 2022 года хирург получил подписку о невыезде.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге столетней пациентке провели сложную операцию. Медики заподозрили тромбоз артерий — в такой ситуации счет идет на минуты, иначе может потребоваться ампутация конечности.

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