В Петербурге столетней пациентке провели сложную операцию

В Елизаветинской больнице провели успешную операцию столетней пенсионерке. Сердечно- сосудистые хирурги экстренно провели профундопластику.

Петербургские врачи выполнили операцию столетней пенсионерке, которая поступила в Елизаветинскую больницу с жалобами на боль и онемение в правой ноге. Медики заподозрили тромбоз артерий — в такой ситуации счет идет на минуты, иначе может потребоваться ампутация конечности.

Однако все прошло благополучно, несмотря на преклонный возраст женщины. Как рассказали в комитете по здравоохранению, врачи провели профундопластику – расширение бедренной артерии специальной заплатой для улучшения кровотока.

Сложность заключалась в том, что столетняя пациентка могла не перенести наркоз. Кроме того, в момент запуска кровотока ткани могли не справиться с давлением, из-за чего могли бы пойти осложнения. Однако благодаря профессионализму медиков операция прошла успешно — женщину отпустили домой. Вскоре она отпразднует свой 101 день рождения.