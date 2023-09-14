Принц Гарри и Меган Маркл опровергли новые слухи о разрыве во время баскетбольного матча

Младший сын короля Великобритании Карла III принц Гарри Сассекский и его супруга Меган Маркл появились вместе на Invictus Games 2023.

Поклонники королевской семьи вновь начали переживать за отношения мятежного принца и его возлюбленной. Поводом для слухов о разрыве между супругами послужили кадры в соцсетях, на которых Маркл появилась без обручального кольца, стоимость которого оценивается в 174 тысячи долларов. Сама актриса предпочла никак не комментировать слухи, чем еще больше подогрела их. Журналисты издания The Daily Mail предположили, что герцогиня Сассекская могла отнести драгоценность в ремонт и временно появилась на публике без него.

После этого принц Гарри был замечен скучающим в компании жены. Пара пришла на концерт певицы Бейонсе, однако, пока актриса развлекалась, наследник британского престола стоял в стороне с угрюмым видом. Вскоре СМИ начали писать о том, что на другое светское мероприятие Маркл пришла без супруга, в то время как сам принц Гарри отправился смотреть спортивные состязания.

Однако сами члены королевской семьи опровергли слухи о разрыве отношений и возможном разводе, появившись на Invictus Games 2023 в Дюссельдорфе. По информации издания, Маркл прилетела к своему супругу в Германию, и они вместе сходили на баскетбольный матч. Пара не отходила друг от друга ни на шаг весь день. Знаменитости улыбались, позировали для селфи и общались с фанатами.

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс прокомментировала их действия, отметив, что Маркл «подавала сигналы романтики», подчеркивая их единение с супругом.

«Меган вышла на сцену одна и, казалось, удивилась, обнаружив, что Гарри не было ни позади, ни рядом с ней», — сказала Джеймс в комментарии The Daily Mail.

Она отметила, что актрисе было важно появление на публике рядом с мужем, поэтому с любовью притянула его за руку, а во время совместной речи уделяла внимание своему мужчине. Кроме того, во время выступления Маркл рассказала о подарках от канадской команды, которые также выступали на играх и призналась, что не могла прилететь на открытие вместе с супругом, поскольку проводила время со своими детьми принцем Арчи и принцессой Лилибет в особняке в Монтесито.

Ранее жители Великобритании предложили лишить принца Гарри и Меган Маркл государственных средств, а также вычеркнуть их из порядка наследования.