В США продали красный джемпер принцессы Дианы с овечками за рекордную 1,14 млн долларов

Аукционный дом Sotheby’s в Нью-Йорке выставил на торги свитер принцессы Дианы Уэльской с изображением нескольких белых овечек и одной черной. Предмет одежды ушел с молотка за рекордные 1,14 миллиона долларов.

Первоначальная стоимость лота составляла 50-80 тысяч долларов, однако в последний момент кофту принцессы выкупил человек, чье имя не раскрывается. При этом окончательная стоимость предмета одежды составила 1,14 миллиона долларов, что в 14 раз превышает первоначальную цену. Издание The Guardian отмечает, что на кофте были замечены следы износа и порваны манжеты, однако это не повлияло на ее стоимость.

Джемпер был создан компанией Warm & Wonderful. Стадо белых овец на красном фоне, среди которых затерялась одна черная, был одним из первых дизайнов фирмы. По словам руководителей компании, они изобразили именно овец, поскольку тогда все их изделия делались преимущественно из шерсти. Они также отметили, что не могли представить, что купившая свитер девушка станет принцессой и женой будущего короля Великобритании. О судьбе их товара они узнали после письма из Букингемского дворца, где говорилось, что свитер поврежден и его требуется починить.

Кроме того, именно этот джемпер принцесса Диана надела в июне 1981 года, когда пришла на матч в поло со своим будущим мужем принцем Чарльзом Уэльским. После публикации снимков с новой возлюбленной будущего монарха британские модницы сделали огромное количество заказов кофты, как у Дианы. Спустя несколько недель девушка обратилась в Warm & Wonderful с просьбой починить предмет одежды, однако продавцы решили прислать ей новую кофту, а старая затерялась в коробках на чердаке фирмы, пока ее не обнаружили в марте 2023 года.

Стоит отметить, что Sotheby’s обновила рекорд по продаже самого дорогого предмета одежды королевской семьи. В январе бархатное платье баклажанового цвета герцогини Уэльской продали за 604,8 тысячи долларов.

Напомним, многие жители Великобритании любили принцессу Диану за ее искренность и простоту. Она всегда стремилась помогать людям и постоянно занималась благотворительностью. Кроме того, поклонники жены принца Чарльза отмечают, что она была не похожа на остальных членов королевской семьи, за что не была окончательно принята даже королевой Елизаветой II. Принцесса Диана погибла в автокатастрофе 31 августа 1997 года спустя год после развода с принцем Чарльзом.

Ранее младший сын принцессы Дианы принц Гарри Сассекский отметил свой 39-й день рождения в баре-пивоварне Дюссельдорфа.