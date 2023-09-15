Для жителей и гостей Петербурга подготовили фестиваль-ярмарку к Всемирному дню туризма

В честь Всемирного дня туризма жители и гости Санкт-Петербурга могут поучаствовать в фестивале-ярмарке «Натуральное путешествие» с мастер-классами и лекториями.

Мероприятие, которое состоится в последней декаде сентября, будет направлено на демонстрацию богатства города на Неве и Серебряного ожерелья России, сообщили в пресс-службе комитета по развитию туризма Петербурга. Отмечается, что всех желающих ждут мастер-классы, фотозоны в виде тематических инсталляций из природных материалов и концерт с участием артистов.

В Комитете также отметили, что у каждого выходного дня, который придется на проведение Всемирного дня туризма, будет своей акцент, начиная от историко-культурного и заканчивая образовательным.

Ранее вице-губернатор города Борис Пиотровский сообщил, что жители Петербурга смогут бесплатно посетить музеи в дни Культурного форума.