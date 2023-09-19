В Петербурге почти на год перенесли премьеру спектакля Константина Богомолова

В Александринском театре Санкт-Петербурга перенесли премьеру спектакля «Мать» режиссера Константина Богомолова. Новой датой назначен конец августа 2024 года.

Изначально постановку авторства Богомолова должны были показать в Петербурге 6 ноября 2023 года. «Мать» должна была стать финалом XIV Международного театрального фестиваля «Александринский», однако 19 сентября появилась информация о переносе спектакля. Новой датой премьеры стало 30, 31 августа и 1 сентября 2024 года.

В пресс-службе Александринского театра также ответили ТАСС, что причиной переноса спектакля Богомолова стала занятость режиссера в других проектах. Стоит отметить, что «Мать» была создана по мотивам одноименного романа писателя Максима Горького. Предполагается, что спектакль будет идти четыре часа с двумя антрактами.

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