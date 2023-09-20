Петербуржцев призвали воздержаться от походов в Ботанический сад из-за непогоды

Петербуржцев призвали воздержаться от походов в Ботанический сад из-за непогоды
Фото: Baltphoto / Николай Овсянников

В Петербурге из-за ухудшения погодных условий местных жителей и гостей города призвали воздержаться от прогулок по Ботаническому саду. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Жителей Петербурга призвали не посещать Ботанический сад в связи с ухудшением погодных условий. Горожанам посоветовали не прогуливаться по Парку-дендрарию в связи с объявленным штормовым предупреждением. Информацией об этом поделились в пресс-службе организации.

На данный момент оранжереи Ботанического сада не работают. Не сообщается, когда именно учреждение будет снова доступно для посещения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленинградском зоопарке рассказали о повадках пеликанов. На снимке пеликан заглатывает рыбу с помощью своего большого клюва. Для жителей города устроили опрос, для чего нужен мешок под клювом.

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