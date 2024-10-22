Дополнительные поезда запустят из Перми в Петербург

Свердловская железная дорога сообщила о введении дополнительных поездов на маршруте между Пермью и Петербургом в преддверии ноябрьских праздников.

Данные поезда будут курсировать через такие города, как Глазов, Киров, Вологда и Череповец. Информация о запуске новых рейсов появилась на официальном сайте СвЖД. Первый поезд отправится из Петербурга 28 октября в 17:05 и прибудет в Пермь утром 30 октября. Обратный рейс из Перми запланирован на 30 октября в 21:05, с прибытием в Петербург на утро 1 ноября.

В вагонах поездов предусмотрены удобства, такие как кондиционеры и биотуалеты, что обеспечит пассажирам комфорт в течение всей поездки.