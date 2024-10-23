В стройкомпании холдинга «ВИС» поменялось руководство

Руководство изменилось в подконтрольной российскому инфрастуктурному холдингу «ВИС» компании «ВИС Стройтех». Свою должность покинул Вячеслав Петров, с августа 2023 года занимавший пост генерального директора.

Как следует из данных ЕГРЮЛ, новым гендиректором «ВИС Стройтех» стал Михаил Исаков. До этого он занимался тем, что руководил подконтрольными группе «ВИС» компаниями «ВИС Развитие» и «Семнадцатая концессионная компания», выполняющими строительные работы в Якутии.

В частности, «Семнадцатая концессионная компания» реализует проект здания Государственной филармонии Якутии и Арктического центра эпоса и искусств в Якутске, а «ВИС Развитие» занимается возведением здания медцентра — «умной поликлиники» в формате SMART. На сегодняшний день обе компании возглавил Андрей Суслов, занимавший руководящие должности в структурах управляющей компании «Аям», сообщает Агентство бизнес новостей.

В октябре 2021 года в Москве зарегистрировали компанию «ВИС Стройтех» с уставным капиталом в размере 30 тыс. рублей.