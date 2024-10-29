Икону с перенесением мощей Александра Невского выставят в Петропавловской крепости

В Иоанновском равелине Петропавловской крепости пройдет выставка уникальной иконы, на которой изображена сцена перенесения мощей святого Александра Невского.

Это событие состоится 5 ноября, и в рамках мероприятия пройдет лекция петербургского историка Романа Соколова, посвященная теме «Пребывание святых мощей в крепости Орешек. Архивные свидетельства и обнаруженные артефакты».

Исследователи считают, что икона была написана в момент самого события и отражает сцену, происходившую на территории крепости Орешек. Лекция начнется в 17:00, и вход на нее будет бесплатным, однако необходимо предварительно зарегистрироваться.