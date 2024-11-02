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Камила Валиева объявила о возвращении в профессиональный спорт

Фото: скрин с видео

Российская фигуристка Камила Валиева, на протяжении почти трех лет находившаяся в центре внимания из-за допингового скандала на Олимпиаде в Пекине, официально объявила о своем намерении вернуться в большой спорт. Этот шаг стал возможным после того, как вся Россия поддерживала юную спортсменку в сложные для нее времена, и несмотря на неудачи на чемпионате России, она уверена, что не имеет права завершать карьеру в столь юном возрасте.

Камила Валиева родилась 26 апреля 2006 года в Казани и начала заниматься фигурным катанием в три года под руководством тренера Ксении Ивановой. Ее спортивная карьера началась с ранних побед: в пять лет она завоевала первое место на соревнованиях в Москве, исполнив программу под названием «Валенки». С шести лет Камила продолжила обучение в столичной школе олимпийского резерва «Москвич». С 2018 года она тренировалась в московском Центре спорта под руководством заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

Уже в том же году Валиева произвела впечатление на Гран-при России с номером «Девочка на шаре», а вскоре после этого одержала победу на юниорском Гран-при во Франции. В 2020 году фигуристка стала золотой медалисткой юниорского первенства России и установила два мировых рекорда на турнире «Челленджер» в Финляндии, показывая рекордные результаты как в произвольной программе, так и по сумме двух программ. К тому же она стала победительницей Гран-при Канады и достигла большого успеха, став чемпионкой России среди взрослых.

Однако в ее карьере произошел серьезный удар: результаты аннулировали из-за обвинений в употреблении допинга. В 2022 году Валиева вновь доказала свой талант, выиграв золото на чемпионате Европы в Эстонии и став чемпионкой XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине в командном турнире.

Несмотря на все испытания, Камила Валиева приняла решение продолжать свою спортивную карьеру.

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