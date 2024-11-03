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Врач Лихачев объяснил, что людям с онкозаболеваниями противопоказана физиотерапия

Фото: pxhere.com

Пациентам, у которых наблюдается высокая температура или диагностированы онкологические процессы, не рекомендуется проводить сеансы физиотерапии. Об этом сообщил хирург и врач-физиотерапевт Евгений Лихачев.

По словам специалиста, физиотерапия противопоказана людям, чья температура превышает 37 градусов, а также тем, кто страдает от заболеваний на стадии декомпенсации, находится в тяжелом общем состоянии, имеет системные заболевания крови и онкологические заболевания. Эти факторы могут негативно сказаться на здоровье пациента и снизить эффективность терапии.

Евгений Лихачев также подчеркнул, что врач всегда подбирает методы и тактику физиотерапии индивидуально для каждого пациента. При этом он учитывает общее состояние пациента, клинические рекомендации, а также свой собственный опыт и опыт коллег.

Специалист отметил, что при правильном использовании физиотерапия не имеет серьезных побочных эффектов. Однако существует вероятность возникновения аллергических реакций на препараты, которые могут применяться в сочетании с методами физиотерапии.

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