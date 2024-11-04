Названы фильмы с рекордным количеством ляпов

Кинематограф изобилует различными ошибками, и многие знаменитые фильмы не стали исключением. В этом обзоре рассмотрим некоторые из них, начиная с «Матрицы» и заканчивая культовым «Апокалипсисом сегодня».

Матрица (18+, 1999)

Фильм собрал 168 киноляпов. Хотя серьезные ошибки отсутствуют, мелкие недочеты встречаются достаточно часто. Главный герой, Томас Андерсон, живет двойной жизнью: днем он обычный офисный работник, а ночью становится хакером по имени Нео. Все меняется, когда он открывает правду о своей реальности.

Звёздные войны. Эпизод III: Месть ситхов (2005)

Этот эпизод из «Звёздных войн» может похвастаться 183 киноляпами, среди которых наибольшее внимание привлекает игнорирование законов физики. Действие происходит на фоне третьего года Войн клонов, когда Галактическая Республика сталкивается с угрозой со стороны дроидов, возглавляемых графом Дуку. Основное внимание уделяется внутренней борьбе Энакина Скайуокера между долгом и любовью.

Гладиатор (18+, 2000)

Фильм «Гладиатор» собрал 184 киноляпа, указывая на экономию на реквизите, статистах и каскадерах. В истории речь идет о генерале Максимусе, который оказывается преданным и становится гладиатором, сражающимся за свою жизнь и славу в Риме.

Перл-Харбор (2001)

В фильме «Перл-Харбор» насчитывается 188 киноляпов, которые подчеркивают неправдоподобие изображаемых событий. Сюжет фокусируется на жизни двух друзей-летчиков и их борьбе с последствиями неожиданного нападения японской авиации на базу США.

Троя (18+, 2004)

Фильм «Троя» выделяется 224 киноляпами. Авторы фильма не придерживались исторической достоверности, и в кадр случайно попал пролетающий пассажирский самолет. Сюжет рассказывает о похищении Елены и десяти лет осады Трои.

Очень страшное кино 3 (18+, 2003)

В этом фильме количество киноляпов достигло 260. Разграничить, какие ошибки являются намеренными для создания юмора, а какие — настоящими недочетами, порой очень сложно. Сюжет разворачивается вокруг журналистки, которая сталкивается с зловещими инопланетянами и необъяснимыми явлениями.

Властелин колец: Возвращение короля (2003)

Фильм собрал 284 киноляпа, многие из которых касаются архитектурных и пейзажных ляпов. В центре сюжета — борьба между силами тьмы и хоббитами, стремящимися уничтожить Кольцо Всевластья.

Титаник (1997)

В «Титанике» можно найти 285 киноляпов, включая недочеты в отражениях оператора и неправильно восстановленное расположение кают. История любви Джека и Розы разворачивается на фоне трагедии, произошедшей с непотопляемым лайнером.

Гарри Поттер и узник Азкабана (2004)

Этот фильм из серии о Гарри Поттере стал самым ‭«ляпистым‭», собрав 322 ошибки. Главные герои возвращаются в Хогвартс, где им предстоит раскрыть тайну узника Азкабана.

Пираты Карибского моря: Проклятие чёрной жемчужины (2003)

Фильм привлек внимание 391 киноляпом, многие из которых связаны с историческими несоответствиями. Сюжет повествует о приключениях капитана Джека Воробья и его борьбе с капитаном Барбоссой.

Апокалипсис сегодня (18+, 1979)

Лидер по количеству киноляпов, фильм собрал 564 ошибки. Сюжет рассказывает о капитане Уилларде, который отправляется на опасную миссию во время Вьетнамской войны, сталкиваясь с ужасами конфликта и безумием.