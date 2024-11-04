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Названы вакансии в Петербурге с зарплатой от 300 тысяч рублей

Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В Петербурге медианная зарплата за последний год возросла на 12,8 тысячи рублей и теперь составляет 79,3 тысячи рублей, согласно данным портала hh.ru. В то же время аналитики рынка труда отметили, что в городе имеется более 3 тысяч вакансий с предложениями зарплаты от 300 тысяч рублей и выше.

По информации сервиса, количество таких высокооплачиваемых вакансий увеличилось на 157% за год. Наиболее активными работодателями в этом сегменте стали компании из сферы добычи сырья, строительства и недвижимости, а также представители IT-сектора, автобизнеса, перевозок и логистики.

Как уточнила пресс-служба сайта, наивысшую зарплату в Петербурге предлагает должность помощника по бизнесу, которая может достигать 3 миллионов рублей на руки. В то же время, менее привлекательные предложения поступают от ликеро-водочного завода (300 тысяч рублей), пивоваренного завода для главного инженера (400 тысяч рублей), а также от работодателей, нанимающих водителей топливозаправщиков (355 тысяч рублей), мойщиков самолетов в аэропорту (315 тысяч рублей), главных конструкторов (400 тысяч рублей), токарей (300 тысяч рублей), начальников лесозаготовок (300 тысяч рублей) и ветеринаров выездной службы (300 тысяч рублей).

Руководитель отдела маркетинга hh.ru в Северо-Западном федеральном округе Екатерина Скляренко сообщила, что 20% компаний планируют увеличить зарплаты своим сотрудникам до конца текущего года. При этом индексацию выплат уже провели 51% организаций, что говорит о стремлении работодателей адаптироваться к изменяющимся условиям рынка труда.

 

 

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