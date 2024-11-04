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«Куньлунь» в овертайме вырвал победу у СКА и окончил матч со счетом 2:1

Фото: СКА

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) завершился матч регулярного чемпионата, в котором команда СКА из Петербурга встретилась с пекинским клубом «Куньлунь Ред Стар». Игра прошла на арене «Арена-Мытищи» в Мытищах.

В напряженной встрече победу одержал «Куньлунь», выигравший со счетом 2:1 в овертайме. Защитник СКА Иван Выдренков отметился голом в составе своей команды, в то время как «Куньлунь» добился успеха благодаря заброшенным шайбам Хадсона Элинюка и Рурка Шартье.

На данный момент СКА занимает второе место в таблице Западной конференции КХЛ, имея в своем активе 32 очка после 24 матчей. В то же время «Куньлунь» располагается на 10-й позиции, заработав 18 очков после 23 игр. Для команды из Петербурга это стало третьим поражением подряд.

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