Как кинематограф формирует имидж Петербурга: от криминала до романтики

Петербург и Москва давно стали символами разных стилей жизни и культурных ассоциаций. Столицу России часто связывают с красотой, романтикой и успехом, в то время как Петербург ассоциируется с бандитизмом, проблемами и грязью на улицах. Такие стереотипы, укоренившиеся в общественном сознании, во многом формировались благодаря кино и сериалам, которые создаются в этих городах. Если в Петербурге иногда снимаются нейтральные или даже положительные фильмы, то в массовом восприятии ничего не меняется.

В регионах власти активно поддерживают проекты, которые способствуют созданию положительного имиджа городов. Иногда местные власти предлагают финансовые льготы для съемок в своих городах, чтобы привлечь внимание туристов. Например, снижение арендной платы за съемочные локации становится популярным способом поощрения кинокомпаний.

Издание «Мойка78» проанализировало, как можно изменить негативный имидж Петербурга в глазах зрителей. По их данным, город не только выполнил свои финансовые цели, собирая более 500 миллионов рублей с туристов, но и запланировал введение туристического налога с 2025 года, заменяющего курортный сбор.

Специалисты уверены, что увеличение романтических и комедийных фильмов о любви, снятых на фоне Петербурга, может существенно повысить туристический поток. Новая инициатива, возложенная на председателя комитета по развитию туризма Евгения Панкевича, предполагает акцент на создание фильмов с положительными сюжетами.

Комитет по культуре, возглавляемый Федором Болтиным, отвечает за координацию киносъемок в Северной столице. Взаимодействие с вице-губернатором Борисом Пиотровским может привести к переносу съемок из Москвы в Петербург. Привлечение кинокомпаний можно осуществить через предоставление натурных локаций и гостиничных услуг, особенно в высокий туристический сезон. Для этого, например, можно организовать поездку в Москву для переговоров с главами крупных медиа-холдингов, таких как «Первый канал», ВГТРК, ТНТ и СТС.

Дополнительные переговоры с руководством «Газпром Медиа», основным заказчиком сериалов для федеральных телеканалов, также могли бы помочь привлечь внимание к Петербургу. Аудитория этих каналов по-прежнему остается значительной.

Не менее важно провести переговоры с платформами, такими как Okko, «Кинопоиск», KION и START, чтобы донести до них мысль о преимуществах съемок в Петербурге. Это может способствовать созданию новых рабочих мест в местных киностудиях и расширению сферы услуг, таких как прокат оборудования, работа гримеров и костюмеров, а также службы доставки.

Увеличение числа съемок в Петербурге создает шанс на встречу туристов с популярными актерами на улицах города. Такое взаимодействие могло бы привлечь еще больше посетителей, которые мечтают о возможности увидеть звезд, таких как Иван Янковский, Юрий Борисов и Анна Пересильд.

Однако с увеличением съемок неизбежно возникает вопрос об уборке. История со съемками фильма «Серебряные коньки» в 2019 году, когда неубранные деревянные настилы оставили следы на льду, подчеркивает необходимость более тщательного контроля за чистотой после съемок. Аналогичные проблемы возникли во время съемок фильма «Пророк» в 2023 году, когда небрежная уборка оставила последствия на набережной.

Недавние премьеры, такие как сериал «Преступление и наказание», создали новый интерес к адаптациям классической литературы, даже если они не всегда отражают позитивный имидж Петербурга. Сюжет, в котором студента затягивает в криминальную историю, является лишь подтверждением продолжающегося стереотипа о городе, пишет Мойка78.

Петербург, известный своим криминальным прошлым, продолжает привлекать внимание кинематографистов. В 2023 году в городе было снято 230 фильмов и видеопроектов, среди которых как документальные, так и художественные картины. Большое количество криминальных сюжетов, таких как «Брат» и «Улицы разбитых фонарей», сформировало устойчивый имидж бандитской столицы.

Таким образом, в 2023 году в Петербурге выпустили не менее восемь сериалов и три фильма, в сюжетах которых ключевое место занимает криминальная тематика. Бюджет съемок одного сериала может достигать 48 миллионов рублей, а создание фильмов — 60 миллионов рублей и более. По предварительным подсчетам, на создание криминальных проектов в городе потратили как минимум 400 миллионов рублей в 2023 году.

Подводя итог, можно сказать, что кинематограф играет значительную роль в формировании имиджа Петербурга. Разработка стратегий по улучшению этого имиджа, акцент на положительных сюжетах и сотрудничество с кинокомпаниями могут изменить восприятие города как бандитской столицы и привлечь больше туристов.