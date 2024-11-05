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Родился третий ребенок в семье: что нужно знать о материнском капитале

Фото: pxhere.com

С момента введения программы материнского капитала в 2007 году семья, которая становится родителями второго ребенка, получает право на получение финансовой поддержки.

В 2020 году правила изменились, и теперь маткапитал также назначается при рождении первого ребенка. Однако при рождении или усыновлении третьего ребенка маткапитал может быть назначен только в том случае, если на первого или второго ребенка права на этот вид государственной помощи не возникло.

Например, если в семье двое детей родились до 2007 года, а третий ребенок появился после, то на двоих первых детей маткапитал не положен, так как право на него не возникло. В этом случае семья сможет оформить сертификат на третий ребенок.

Если два ребенка появились на свет до 2020 года, а третий — позже, то маткапитал будет назначен только на второго ребенка. Аналогично, если первый ребенок родился до 2020 года, а второй и третий — позже, то маткапитал также будет положен только на второго ребенка.

Если же все трое детей родились с 2020 года, тогда маткапитал будет предоставлен на первого и второго ребенка. В ситуации, когда двое детей появились на свет до 2007 года, а третий — позже, семья сможет оформить маткапитал на третьего ребенка.

Условия и размеры материнского капитала могут различаться в зависимости от региона. Для получения более точной информации о наличии и размере маткапитала необходимо обратиться в местную администрацию, органы социальной защиты или многофункциональные центры.

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Родился третий ребенок в семье: что нужно знать о материнском капитале

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