Ученые нашли десятки новых генов, связанных с грыжой межпозвоночных дисков

Грыжа межпозвоночного диска поясничного отдела позвоночника представляет собой одно из самых распространенных структурных изменений в области поясницы и считается наиболее частой причиной иррадиирующей боли, известной как ишиас, в ногах. Об этом сообщил planet.today.

В исследовании использовались данные, собранные в рамках проектов FinnGen, Эстонского биобанка и Британского биобанка, и проанализировали генетические и медицинские данные 829 699 участников. В результате научной работы исследователи выявили 41 новый регион генома, который влияет на риск развития грыж межпозвоночных дисков, добавляясь к ранее известным 23 регионам.

Кроме того, в ходе анализа были обнаружены многочисленные геномные регионы, потенциально влияющие на структуру межпозвоночных дисков и воспалительные процессы. Исследование также выявило новые ассоциации с генами, связанными с функционированием нервной системы. Результаты этого исследования расширили понимание связи между симптоматическими грыжами межпозвоночных дисков и иррадиирующей болью. Соавтор исследования Вилле Сало из Университета Оулу отметил, что «мы обнаружили гены восприимчивости, которые могут, например, частично объяснить длительность боли и клинические различия в ощущениях боли у пациентов».

Кроме того, исследование включало анализ пациентов с грыжами межпозвоночных дисков, которые нуждались в хирургическом лечении. В ходе анализа были выявлены пять новых геномных регионов, связанных с более тяжелыми формами грыж, требующих хирургического вмешательства. Вилле Сало отметил, что «такой анализ стал возможен благодаря обширным финским медицинским регистрациям, которые предоставляют возможность исследовать механизмы заболевания с разных сторон».