Психолог Марина Левс предложила советы по борьбе с осенней хандрой

Психолог Марина Левс поделилась рекомендациями по преодолению осенней хандры, которая часто возникает в этот период. Она подчеркнула, что настроению и восприятию окружающего мира может негативно влиять дефицит витаминов, поэтому важно пройти медицинский чекап и поддержать организм извне.

В эфире телеканала «Санкт-Петербург» Левс отметила, что засыпать в одно и то же время помогает снизить уровень раздражительности и улучшить общее самочувствие.

Левс также акцентировала внимание на важности напоминания себе о том, что ничто не вечно. Она призвала искать позитивные аспекты в каждом сезоне, которые могут радовать и поднимать настроение.