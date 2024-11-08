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Психолог Марина Левс предложила советы по борьбе с осенней хандрой

Фото: pxhere.com

Психолог Марина Левс поделилась рекомендациями по преодолению осенней хандры, которая часто возникает в этот период. Она подчеркнула, что настроению и восприятию окружающего мира может негативно влиять дефицит витаминов, поэтому важно пройти медицинский чекап и поддержать организм извне.

В эфире телеканала «Санкт-Петербург» Левс отметила, что засыпать в одно и то же время помогает снизить уровень раздражительности и улучшить общее самочувствие.

Левс также акцентировала внимание на важности напоминания себе о том, что ничто не вечно. Она призвала искать позитивные аспекты в каждом сезоне, которые могут радовать и поднимать настроение.

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