Звёздные пенсии: какие суммы получают знаменитые россияне

Пенсионные выплаты вызывают много споров и обсуждений, особенно среди известных личностей, чья жизнь на виду у публики. Артисты, которые когда-то заполняли сцены и наслаждались популярностью, теперь сталкиваются с реальностью пенсионного обеспечения, не всегда радующей. Gazeta.SPb собрала подборку о пенсиях знаменитых россиян.
Лолита
Певица Лолита Милявская поделилась информацией о размере своей пенсии в феврале этого года. На своей странице в социальной сети она сообщила, что её пенсия составляет 23 856 рублей 55 копеек, включая московскую надбавку.
Артистка опубликовала видео, на котором топит свою печь, и обратилась к тем, кто называл её старушкой.
«Бабка без дедки — это означает, что сама дрова купила, сама их понесла, сама печку затопила. Я вам скажу, это тоже неплохо, когда у бабки еще есть силы дрова таскать», — сказала певица.
Татьяна Анциферова
Певица Татьяна Анциферова получает такую же пенсию, как Лолита. Анциферова объяснила «КП» причину такой выплаты: у неё нет звания («народный», «заслуженный» для артистов). Сейчас она жалеет о своём решении, принятом в 90-х годах.
Ефим Шифрин
Многие другие артисты также сожалеют о своём выборе, ведь эти звания, полученные артистами с московской пропиской, дают существенную прибавку к пенсии.
Например, Ефим Шифрин много лет назад отказался от предложения отдела кадров Театра эстрады собрать документы для получения звания «Заслуженный артист». А когда узнал о надбавке за это звание, решил не подавать документы, так как было уже поздно.
Юрий Лоза
В беседе с изданием NEWS.ru Лоза сообщил, что его пенсия составляет 16 тысяч рублей. Однако из-за дополнительных авторских отчислений он потерял московскую надбавку.
«По нашему законодательству, если у тебя есть дополнительный доход, тебе не положена эта доплата», — объяснил Лоза.
Артист считает, что пенсионерам сложно прожить на такую сумму, и задаётся вопросом, что бы он делал без дополнительного дохода.
Татьяна Тарасова
Известный тренер Татьяна Тарасова в эфире шоу «Секрет на миллион» на НТВ рассказала, что её пенсия такая же, как у других.
«Пенсия как у всех. Я не знаю, почему над нами так не сжалились, как сжалились над олимпийскими чемпионами. Мы же их воспитывали. И нас не так много», — цитирует слова Тарасовой «Радио КП».
Однако с 1 января 2024 года в России начал действовать новый закон, согласно которому тренерам чемпионов Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр предоставляется ежемесячная доплата. Эта надбавка составляет 250% от социальной пенсии, что равно 12 585 рублям в месяц.
Обладатели больших пенсий
По данным «МК», Дмитрий Дибров, Лариса Рубальская, Лион Измайлов, Эдита Пьеха, Жанна Агузарова, Ольга Зарубина и Александр Друзь получают пенсию в размере от 33 до 40 тысяч рублей.
Артисты с надбавками за возраст, государственными премиями и званиями получают еще более высокие суммы. В среднем их доход составляет от 60 до 75 тысяч рублей в месяц. Например, Лидия Федосеева-Шукшина получает 65 тысяч рублей. Она рассказала, что эта сумма складывается из её 25-тысячной пенсии и различных надбавок.