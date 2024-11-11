Звёздные пенсии: какие суммы получают знаменитые россияне

Пенсионные выплаты вызывают много споров и обсуждений, особенно среди известных личностей, чья жизнь на виду у публики. Артисты, которые когда-то заполняли сцены и наслаждались популярностью, теперь сталкиваются с реальностью пенсионного обеспечения, не всегда радующей. Gazeta.SPb собрала подборку о пенсиях знаменитых россиян.

Лолита

Певица Лолита Милявская поделилась информацией о размере своей пенсии в феврале этого года. На своей странице в социальной сети она сообщила, что её пенсия составляет 23 856 рублей 55 копеек, включая московскую надбавку.

Артистка опубликовала видео, на котором топит свою печь, и обратилась к тем, кто называл её старушкой.

«Бабка без дедки — это означает, что сама дрова купила, сама их понесла, сама печку затопила. Я вам скажу, это тоже неплохо, когда у бабки еще есть силы дрова таскать», — сказала певица.

Татьяна Анциферова

Певица Татьяна Анциферова получает такую же пенсию, как Лолита. Анциферова объяснила «КП» причину такой выплаты: у неё нет звания («народный», «заслуженный» для артистов). Сейчас она жалеет о своём решении, принятом в 90-х годах.

Ефим Шифрин

Многие другие артисты также сожалеют о своём выборе, ведь эти звания, полученные артистами с московской пропиской, дают существенную прибавку к пенсии.

Например, Ефим Шифрин много лет назад отказался от предложения отдела кадров Театра эстрады собрать документы для получения звания «Заслуженный артист». А когда узнал о надбавке за это звание, решил не подавать документы, так как было уже поздно.

Юрий Лоза

В беседе с изданием NEWS.ru Лоза сообщил, что его пенсия составляет 16 тысяч рублей. Однако из-за дополнительных авторских отчислений он потерял московскую надбавку.

«По нашему законодательству, если у тебя есть дополнительный доход, тебе не положена эта доплата», — объяснил Лоза.

Артист считает, что пенсионерам сложно прожить на такую сумму, и задаётся вопросом, что бы он делал без дополнительного дохода.

Татьяна Тарасова

Известный тренер Татьяна Тарасова в эфире шоу «Секрет на миллион» на НТВ рассказала, что её пенсия такая же, как у других.

«Пенсия как у всех. Я не знаю, почему над нами так не сжалились, как сжалились над олимпийскими чемпионами. Мы же их воспитывали. И нас не так много», — цитирует слова Тарасовой «Радио КП».

Однако с 1 января 2024 года в России начал действовать новый закон, согласно которому тренерам чемпионов Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр предоставляется ежемесячная доплата. Эта надбавка составляет 250% от социальной пенсии, что равно 12 585 рублям в месяц.

Обладатели больших пенсий

По данным «МК», Дмитрий Дибров, Лариса Рубальская, Лион Измайлов, Эдита Пьеха, Жанна Агузарова, Ольга Зарубина и Александр Друзь получают пенсию в размере от 33 до 40 тысяч рублей.

Артисты с надбавками за возраст, государственными премиями и званиями получают еще более высокие суммы. В среднем их доход составляет от 60 до 75 тысяч рублей в месяц. Например, Лидия Федосеева-Шукшина получает 65 тысяч рублей. Она рассказала, что эта сумма складывается из её 25-тысячной пенсии и различных надбавок.