Лежание на животе повышает потребность в инсулине у пациентов с COVID-19

В результате нового исследования оказалось, что прон-позиция (лежа на животе) у пациентов с тяжелым COVID-19, которые находятся на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), рискует привести к увеличению потребности в инсулине. Это даже с учетом улучшения уровня кислородного насыщения в крови.

Специалисты исследовали данные 155 пациентов. Они в течение 16 часов до и после перевода на прон-позицию наблюдали за показателями уровня глюкозы и объемом инсулина, сообщает PRO Город Будущего.

Как выяснилось, было зафиксировано повышение уровня кислорода после смены позиции (в среднем на 3,01% за час). Но потребность в инсулине также возросла на 8,32 МЕ, при этом уровень гликемического контроля оставался стабильным, а случаев гипогликемии в прон-позиции не выявлено.

Дополнительно исследователи отметили, что увеличение потребности в инсулине не связывается с потреблением углеводов, что говорит о потенциальном влиянии прон-позиции на метаболизм глюкозы.