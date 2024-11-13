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Экономист Делягин назвал имя настоящего лидера США

Фото: скрин с видео

Экономист Михаил Делягин в ходе своего стрима поделился мнением о том, кто реально будет определять политику Вашингтона в случае, если Дональд Трамп вновь займет пост президента США. Как сообщил ИА DEITA.RU, Делягин считает, что, несмотря на возвращение Трампа в Белый дом, большую роль в политических делах сыграет вице-президент Джей-Ди Вэнс.

По словам Делягина, Трамп, безусловно, останется важной фигурой и символом американской политики, продолжая ассоциироваться с лозунгом «Make America Great Again» (MAGA). Однако для эффективного и напряженного труда, требующего решения множества рутинных задач, потребуется человек с другими качествами. Экономист утверждает, что Трамп, несмотря на свою харизму и способности лидера, не обладает необходимыми навыками для того, чтобы организовать и координировать командную работу на высоком уровне. В отличие от него, Джей-Ди Вэнс, по мнению Делягина, является тем человеком, который сможет эффективно управлять командой и решать ежедневные задачи.

«Теперь наступает время тяжелой и упорной работы. Для этого нужен лидер, который сможет собрать команду и обеспечить её успешную работу. Трамп — не тот челове.к А вот Вэнс как раз является таким человеком», — написал Делягин в своем телеграм-канале.

Кроме того, экономист выразил мнение, что вряд ли стоит ожидать радикальных изменений в российской политике со стороны новой администрации США. По его словам, «тектонических трансформаций» в контексте отношений с Россией не предвидится, но возможны небольшие корректировки и изменения в подходах.

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