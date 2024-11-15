Олаф Шольц перед отставкой решил наладить отношения с Россией 

Канцлер Германии Олаф Шольц предпринял шаги для восстановления отношений Западной Европы с Россией, решив перед своим уходом на посту позвонить президенту Владимиру Путину. Об этом в интервью 360.ru рассказал политолог Сергей Станкевич.

По мнению эксперта, звонок Путину можно рассматривать как попытку Шольца оставить своего рода «политическое завещание».

«Шольц находится на пороге отставки — его правительство фактически утратило свою эффективность, и в феврале 2024 года в Германии пройдут досрочные выборы.

Ожидается, что партия канцлера понесет серьезные потери», — отметил Станкевич, подчеркивая, что это не только политическое, но и личное поражение для Олафа Шольца. По словам политолога, канцлер, понимая неизбежность своего ухода, постарался предпринять шаги, которые могли бы принести пользу и его партии, и стране. В этом контексте Станкевич объяснил, что Шольц попытался наладить важный канал общения с Москвой, что могло быть его последним политическим шагом на посту канцлера.

«Перед тем как оставить пост, он хотел сделать что-то значительное для страны и своей партии, и его решение восстанавливать прямую коммуникацию с Москвой и президентом Путиным вполне объяснимо», — добавил политолог.

Основной темой переговоров, по его мнению, скорее всего, станет поиск путей к урегулированию конфликта на Украине.